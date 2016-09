Arek Ayu dari Surabaya Ini Butuh Dukungan Anda untuk Miss Cosmopolitan World 2016

SURYA.co.id | SURABAYA - Hampir tiga pekan belakangan Levina Faby Naomi Christy SH MKn kembali menghadapi tantangan untuk bisa membawa nama Indonesia di kancah internasional.

Kali ini, arek ayu kelahiran Surabaya, 19 April 1993 ini mencoba peruntungannya di ajang Miss Cosmopolitan World 2016.

“Pls VOTE! For Indonesia Miss Cosmopolitan World Levina Faby 2016.

“Saya sangat membutuhkan dukungan dari kawan-kawan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Surabaya,” tutur Levina melalui jejaring media sosial sejak sepekan silam..

Ia menulis:

Missosology People's Choice Poll

Support your favorite Miss Cosmopolitan World 2016 contestant

• Each voter may select three (3) delegates when voting.

• Voting ends September 29 2016 6pm Kuala Lumpur time.

VOTE HERE: http://missosology.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=1310585

Thank you so much”

Levina memaparkan via WhatsApp kepada SURYA, Miss Cosmopolitan World ini merupakan kompetisi beauty pageant seperti Miss World maupun Miss Universe.

“Bedanya, Miss Universe dan Miss World selalu beda tempat, tapi Miss Cosmopolitan World ini selalu diadakan di Malaysia, karena memang Malaysia sebagai host country dan didukung sepenuhnya oleh Tourism Malaysia,” ungkap gadis cantik itu.