Paparkan di Depan Cendekiawan Ekonomi, Pakde Karwo Tawarkan Jatimnomics di Forum Internasional

SURYA.co.id | TERNATE - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo menawarkan konsep Jatimnomics dalam mengatasi krisis ekonomi yang melanda dunia kepada para pakar ekonomi dalam forum dunia.

Acara tersebut International Seminar Postgraduate Director Forum The 38th dengan tema Challenges and Opportunities of ASEAN Economy Challenge, di Hotel Bela, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/9/2016).

Soekarwo menuturkan bahwa konsep Jatimnomics merupakan langkah tepat untuk menghadapi krisis karena di dalamnya terdapat strategi pembangunan ekonomi yang fokus memperkuat tiga aspek utama, yakni strategi peningkatan produksi untuk menghasilkan daya saing produk, baik skala UMKM dan skala besar.

Kemudian strategi pembiayaan yang kompetitif melalui linkage program (Pemprov-Bank Jatim-BPR Kab/Kota); dan strategi pemasaran yang kompetitif melalui 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) didukung oleh Asosiasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mendukung perdagangan komoditi antarProvinsi.

“Perkuatan tiga aspek ekonomi, yakni produksi, pembiayaan yang kompetitif, dan pemasaran ini saya namakan “Jatimnomics”.

Inilah trisula strategi pembangunan kami untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan juga untuk menghadapi krisis global mendatang,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim.

Untuk industri kecil khususnya UMKM, ujarnya, skemanya adalah stimulasi permodalan. Untuk mendapat akses modal, UMKM terkadang mengalami ketidakadilan jika dibanding perusahaan besar.