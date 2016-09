Pakde Karwo Pimpin Langsung Misi Dagang ke Ternate, hanya dalam 3 Jam Raup Transaksi Rp 105 Miliar

JATIMNOMICS – Pakde Karwo memberikan buku Jatimnomics kepada Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc dalam International Seminar Postgraduate Director Forum The 38th, di Hotel Bela, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa (20/9/2016).

SURYA.co.id | TERNATE - Gubernur Jatim Dr H Soekarwo melakukan kunjungan ke Kota Ternate dalam rangka misi dagang. Kunjungan dipimpin langsung Pakde Karwo itu membuahkan hasil yang memuaskan bagi Jatim dan Ternate.

Dalam pertemuan bussiness forum selama tiga jam itu, rombongan Jatim meraup transaksi sebesar Rp 105 miliar.

Kesepakatan tersebut dilakukan pada acara One on One Bussiness Meeting antara seller dan buyer dari Jatim dan Ternate, di Hotel Bela International, Kota Ternate, Maluku Utara, Selasa(20/9/2016)

Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba Lc menyambut baik gagasan model dagang yang ditawarkan Pakde Karwo dalam Indonesian in Coorporate.

Misi dagang tersebut juga diikuti oleh Kadisperindag Jatim, Kadishub Jatim, dan Kabiro Perekonomian.

Pada pertemuan tersebut ada beberapa komoditi diperdagangkan, di antaranya cengkeh, bibit jeruk, bawang merah, pupuk organik cair dan granule, kayu manis, temulawak, jahe merah, kenari, ikan teri super, cacao, kedelai, kacang hijau, ketan putih, kayu manis bubuk, pala, jeruk nipis, beras medium, dan cabe keriting.

Pakde Karwo mendukung adanya bussiness forum di setiap ada kesempatan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya bussiness forum, peluang kerjasama perdagangan dan investasi akan meningkat.