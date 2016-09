Gadis Ini Terbunuh, Sehari Kemudian di Akun Twitternya Tertulis Begini

SURYA.co.id | TEXAS - Sebelum ditemukan tewas pada 14 September 2016, Jacqueline Vandagriff, seorang mahasiswi asal Amerika Serikat, terakhir terlihat di sebuah bar di Texas pada 13 September 2016 silam.

Saat itu, gadis 24 tahun tersebut diketahui bersama seorang instruktur senam, Charles Dean Bryant (30).

Yang bikin banyak orang penasaran sekaligus merasa ngeri, beberapa hari setelah jenazahnya ditemukan dalam kondisi terbakar, akun Twitter milik Jacqueline tetap aktif. Bahkan beberapa kali akun itu mencuit kalimat-kalimat yang misterius.

"Never knew i could feel like this (tidak pernah tahu bahwa aku akan merasa seperti ini)," tulis akun @nochillblonde yang diketahui adalah akun milik Jacqueline pada 16 September 2016.

Sementara, dalam persidangan terungkap fakta bahwa ponsel Jacqueline ditemukan di dekat rumah Bryant, di hari yang sama ketika jenazah gadis itu ditemukan.

Bryant sendiri, saat ini ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Jacqueline. Meski belum jelas motif di balik pembunuhan itu, namun apabila terbukti benar dia melakukan pembunuhan tersebut, maka pria 30 tahun itu bakal terancam hukuman mati.

Namun, meski telah menangkap tersangka pelaku pembunuhan tersebut, polisi masih harus bekerja keras untuk mengungkap siapa yang mencuit di akun Twitter milik Jacqueline, serta pesan apa yang hendak disampaikannya.

sumber: The Sun