VIDEO - Perempuan Murka ke Mantan Kekasihnya. Yang Dia Lakukan Berikutnya Sungguh Ngeri

SURYA Online - Kemarahan seringkali bisa membuat orang melakukan hal-hal yang berbahaya dan di luar dugaan.

Seperti tampak dalam sebuah video amatir berjudul: "CAR CRASH BREAK-UP Woman takes out her rage on Ex-Boyfriend repeatedly ramming his car" (Perempuan yang patah hati meluapkan kemarahan dengan menabrakkan mobilnya berkali-kali).

Dalam video berdurasi 40 detik yang telah diunggah di Youtube tersebut, tampak seorang perempuan mengemudikan mobil di sebuah parkiran mobil.

Setelah menyalakan mesin mobil, perempuan tersebut mengemudikannya mundur untuk mengambil ancang-ancang. Selanjutnya, dia maju ke depan dan menabrakkan mobil itu selama beberapa kali.

Tidak diketahui di mana video itu diambil. Namun dari bahasa yang terdengar dalam video, kemungkinan video itu diambil di sebuah negara Amerika Latin.

Meski tidak bisa dipastikan apa penyebabnya, namun keterangan dalam video itu menyebutkan bahwa insiden ini dipicu oleh kemarahan seorang perempuan terhadap mantan kekasihnya.