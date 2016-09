VIDEO - Guru Sakit Keras, 400-an Muridnya Bernyanyi, Selanjutnya. . .

SURYA.co.id | NASHVILLE - Seorang guru SMA yang sedang berjuang melawan kanker akhirnya meninggal dunia hanya beberapa hari setelah mendapat penghormatan yang menyentuh dari ratusan muridnya.

Guru bernama Ben Ellis dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat, itu begitu dicintai oleh murid-muridnya.

Sebagaimana terlihat dalam video di atas, mereka berkumpul di halaman rumah sang guru untuk bernyanyi.

Pada saat bersamaan, guru yang sakit itu menatap mereka dari jendela kamar tidurnya. Dia menahan tangis.

Lagu apa yang sebetulnya dinyanyikan sekitar 400 murid itu?

Judulnya dalam bahasa Inggris Holy Spirit You are Welcome Here, sebuah lagu rohani umat Kristiani.

Pada hari ke-10 usai acara khidmat itu, Ellis pun meninggal dunia.

Ellis merupakan guru bahasa Latin di Christ Presbyterian Academy, sebagaimana dikutip SURYA.co.id dari MailOnline.

Video ini menjadi populer berkat musisi musik country, Tim McGraw, membagikannya melalui Facebook.

Rekaman dalam video itu terjadi pada 7 September lalu.