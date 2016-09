Pascal-Ami Roge Mainkan Musik Gamelan Bali Karya Musisi Kanada

Pianis asal Prancis, Pascal Roge (baca Paskal Rozhe) dan pasangannya Ami Roge kolaborasi dengan musisi String Orchestra of Surabaya (SOOS) dalam konser amal bertajuk Charity Concert for Unicef di Sheraton Surabaya Grand Ballroom, Selasa (20/9/2016).

SURYA.co.id | SURABAYA - Pasangan pianis, Pascal Roge dan Ami Roge mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke Indonesia. Apalagi kali ini bermain musik dalam rangka amal untuk Unicef, lembaga PBB yang fokus untuk anak-anak.

Dalam pertunjukan bertajuk Charity Concert for Unicef yang digelar Institut Francais Indonesia (IFI) Surabaya, Selasa (20/9/2016) malam, mereka yang selama ini bermain di ranah musik klasik mencoba menghadirkan komposisi lebih internasional.

Yang spesial, di antara repertoar yang disajikan selama 1,5 jam itu adalah Balinese Ceremonial Music (duo) karya Colin McPhee.

Lagu itu, menurut Ami, adalah karya musisi asal Kanada yang sempat tinggal di Bali. Selama mukim di Pulau Dewata, Colin McPhee membuat transkip ulang musik khas Bali.

“Sudah ribuan musik gamelan dia buat transkripnya. Karya itulah yang kami bawakan lewat instrumen Barat,” kata Ami.

Pascal-Ami Roge berada di Indonesia dalam rangkaian tur ke sejumlah kota, termasuk Surabaya.

Mereka memainkan karya sejumlah komponis besar dunia, baik secara solo maupun duo, yaitu bermain empat tangan di satu piano.

Selain Balinese Ceremonial Music, komposisi lain yang dimainkan Pascal-Ami Roge adalah Gymnopedie No 1 (solo), Can-Can Grand Mondain (duo) dari Erik Satie. Juga Hungarian dances (duo) No 1 dan No 6 (Takashi Yoshimatsu), Hana (duo) –Ichiro Nagahara, from Mother Goose Suite (duo), Laideronette, Imperatrice des Pagodes (Maurice Ravel), dan from RapsodieEspagnol (duo) Malaguena, dan Feria (Maurice Ravel).