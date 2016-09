Di Surabaya, Delegasi dari 14 Negara Ini Diajak Keliling Eks Lokalisasi Dolly

SURYA.co.id | SURABAYA - Kota Pahlawan kembali dipercaya menjadi tuan rumah Sharing Best Practice and Experience on Woman and Leadership yang diikuti delegasi Colombo Plan dari 14 negara, mulai Senin (19/9/2016).

Ada 20 peserta yang hadir, di antaranya dari India, Malaysia, Fiji, Bhutan, Afganistan, Nepal, Bangladesh, Iran, Pakistan, Filipina, Myanmar, Vietnam, Sri Lanka dan Indonesia.

Colombo Plan merupakan organisasi regional antar pemerintah negara yang bergerak untuk memperkuat ekonomi dan sosial seluruh anggotanya yang berada di Asia Pasifik.

Di Surabaya, para delegasi ini diajak menjelajah eks lokalisasi Dolly. Mereka akan melihat tempat pembuatan sepatu Dolly dan gang batik Jarak.

"Hari ini ada enam tempat. Kami sengaja menunjukkan Dolly sudah berubah dan ramah untuk anak,” kata Camat Sawahan M Yunus kepada SURYA.co.id, Selasa (20/9/2016).

Ditambahkan Yunus, selain ke gang batik Jarak dan pembuatan sepatu, delegasi akan diajak melihat pembuatan kerupuk samiler, kampung ramah anak, tempat pelatihan sepatu Barbara dan kelompok belajar anak-anak berkebutuhan khusus.

