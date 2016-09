Delegasi Colombo Plan Keliling eks-lokalisasi Dolly

SURYA.co.id | SURABAYA - Kota Pahlawan kembali dipercaya menjadi tuan rumah Sharing Best Practice and Experience on Woman and Leadership yang digelar pada 19 September 2016 ini, mulai menjelajah kawasan eks-lokalisasi Dolly.

Kali ini, pra delegasi Colombo Plan berkesempatan mengunjungi tempat pembuatan sepatu Dolly, dan gang batik Jarak.

Acara ini akan dihadiri 20 peserta dari 14 negara anggota Colombo Plan. Adapun negara yang akan hadir ialah India, Malaysia, Fiji, Bhutan, Afganistan, Nepal,Bangladesh, Iran, Pakistan, Filipina,Myanmar, Vietnam, Sri Lanka, Indonesia.

Colombo Plan merupakan organisasi regional antar pemerintah negara yang bergerak untuk memperkuat ekonomi dan sosial seluruh anggotanya yang berada di Asia Pasifik.

"Hari ini ada enam tempat, kami sengaja ingin menunjukkan bahwa Dolly sudah berubah, dan terlebih paling penting adalah Dolly ramah untuk anak. Hari ini, para delegasi akan kami antar untuk berkunjung ke gang batik Jarak, pembuatan samiler, kampung Green and clean, kampung ramah anak, tempat pelatihan sepatu Barbara, dan kelompok belajar anak-anak berkebutuhan khusus," kata Camat Sawahan M Yunus, Selasa (20/9/2016).

Masih kata Yunus, dengan adanya kunjungan seperti ini, ia bisa memamerkan UMKM yang telah diberdayakan di eks-lokalisasi. Harapannya, para wisatawan dan para delegasi bisa melihat perubahan yang nyata dari eks-lokalisasi yang dulunya dikenal se-Asia Tenggara ini.

"Sekarang banyak warga yang juga meminta untuk dikunjungi, karena tadi para delegasi memborong batik hingga puluhan juta," kata Yunus kepada Surya (TRIBUNnews.com Network), Selasa (20/9/2016).