Seblang Banyuwangi, Tarian Lawas yang Mampu 'Hipnotis' Turis Asing dan Lokal

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Suku asli Osing Banyuwangi kembali menggelar ritual adat sepekan setelah perayaan Idul Adha.

Kali ini di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah digelar Seblang Bakungan, Minggu (18/9/2016) di Balai Desa Bakungan.

Seblang atau mystic dance merupakan tradisi yang telah berumur ratusan tahun. Meski demikian, tradisi ini tetap digemari oleh tua dan muda.

Bahkan meski Seblang digelar di jalan kecil, juga menarik perhatian wisatawan asing.

Donal Mc Kenzie, bule asal Inggris, yang datang bersama temannya mengatakan sengaja datang dari Bali untuk menyaksikan beragam festival di Banyuwangi, mulai Gandrung Sewu hingga malam Seblang.

Menurut Kenzie, semua eventnya Banyuwangi bagus- bagus dan menarik. "I'm so excited to be here (Saya senang berada di sini, Red)," ujarnya.

Banyak anak-anak muda laki-laki dan perempuan menyaksikan Seblang. Seblang Bakungan yang merupakan salah satu rangkaian Banyuwangi Festival (Be-fest) 2016 ini, adalah tarian yang dibawakan oleh wanita tua dalam kondisi kerasukan roh atau tidak sadar diri.