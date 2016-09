Pesan Toyota All New Calya Sekarang, Desember baru Datang

ARSIP - Toyota All New Calya saat melintasi tanjakan menuju Gunung Bromo.

SURYA.co.id | MALANG - Sudah diprediksi, produk baru Toyota yang menyasar segmen low cost green car (LCGC), All New Calya mendapat respon luar biasa dari konsumen.

Meski baru dikenalkan di Jawa Timur pada pertengahan Agustus lalu, konsumen yang memesan mobil multi purpose vehicle (MPV) 7 penumpang harus bersabar menunggu paling lama hingga 3 bulan.

"Inden sekitar 3 bukan, jadi kalau pesan sekarang bulan Desember baru datang mobilnya," kata Hendra Purnawan Operations Manager Auto2000 wilayah Jatim Plus, di sela test drive All New Calya di Malang, Senin (19/09/2016).

Menurutnya. pesanan yang sudah masuk ke diler Auto 2000 di Jatim hingga akhir bulan Agustus mencapai sekitar 2.800 di tambah diler non auto 2000 bisa mencapai sekitar 3.300.

Sementara suplai dari TAM untuk Auto 2000 Jatim hanya 500. Karena itu Hendra meminta tambahan suplai paling tidak naik ke angka 700. "Saya minta tambahan suplai dari TAM untuk naik di anhka 700 sampai 900," tegasnya.

Jika permintaan suplai itu dipenuhi TAM maka konsumen yang inden menunggu tidak terlalu lama. Paling tidak kata Hendra bisa dua bulan.

Melihat kenyataan ini pihaknya optimistis All New Calya akan menjadi salah satu andalan baru Toyota, yang sebelumnya didominasi model Avanza di segmen low MPV dan Agya di segmen LCGC.