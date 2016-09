Inilah Susunan Pemain Arema Indonesia Lawan Lampung FC Sore Ini

SURYA.co.id | MALANG - Untuk pertama kalinya setelah sekian lama vakum, tim Arema Indonesia akan muncul ke permukaan dengan menggelar pertandingan.

Tim Arema Indonesia akan bertanding sore ini, Minggu (18/9/2016) di Stadion Pahoman, Lampung.

Arema Indonesia menjalani laga persahabatan melawan tuan rumah Lampung FC.

Ada 20 pemain yang masuk line up Arema Indonesia. Seluruh pemain sudah berada di Lampung dan siap bertanding.

Direktur Operasional Arema Indonesia, Haris Fambudy menyatakan rombongan tim Arema Indonesia berangkat ke Lampung pada Sabtu (17/9/2016).

"Selama ini kami latihan tertutup, nanti kami siap beri kejutan.Terimakasih Pemerintah Daerah dan klub Lampung yang sudah menyambut baik kehadiran kamj," ujar Haris Minggu (18/9/2016).

Berikut susunan pemain Arema Indonesia yang siap bertanding:

1.Ahmad Junaidi 2. Kurniadi Tsalasa 3. M Kholil 4. Monieaga Bagus (Ex Mitra Kukar ) 5. Agus Salim 6. Asep Miftah (Ex Perseru Serui ) 7. Andi Andra 8. Yuego Agachi (U19 Asiop) 9. Andi Usman (U21 Fatailah). 10. Fazri R (U21) 11. Zengga A (U17 Asiop) 12. Rico S 13. Ardha B (U21 Asiop) 14. Banaker Thahir (ex PSM) 15.Bruno (exPersita) 16. Mbousong (Ex Perserui Serui )17. Ongfiang (Ex Sriwijaya FC) 18.Tomi Zaelani 19. Dicky Firasat 20. Herman Rhomansyah .