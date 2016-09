HIMKI Siap Fasilitasi Peralatan dari Pengusaha Besar ke UKM Mebel dan Kerajinan

SURYA.co.id | SURABAYA - Potensi usaha mebel dan kerajinan di Indonesia maish terbuka lebar. Hal ini membuat Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mengambil langkah menjadi penengah untuk pengusaha besar ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Salah satunya dengan menghibahkan mesin-mesin pemotong kayu atau rotan kepada Himki.

"Setelah itu Himki akan meminjamkan mesin-mesin itu kepada industri kecil yang selama ini kurang modal bahkan kesulitan dapat modal," jelas Soenoto, Ketua Himki pusat, Minggu (18/9/2016/.

Lebih lanjut, Soenoto menambahkan, langkah itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan potensinya. Termasuk untuk mencapai target ekspor 5 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun dapat tercapai dari posisi saat ini yang mencapai 2,2 miliar dolar AS.

Langkah lain, Soenoto mengatakan hingga saat ini masih banyak kendala yang dihadapi industri mebel dan kerajinan.

Setelah dua asosiasi mebel sebelumnya Amkri dan Asmindo dilebur menjadi Himki, rencananya Himki akan meminta kepasa bank berpelat merah untuk memberikan kemudahan kredit kepada UMKM dengan tingkat suku bunga rendah.

"Kami juga akan banyak berkoordinasi dengan bea cukai yang selama ini pernah ada masalah penahanan kontainer sampai berhari-hari. Kami juga akan meminta pemerintah terkait regulasi pembangunan pabrik mebel mulai dari aturan SVLK sampai soal izin lingkungan," jelasnya,