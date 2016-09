Berkat ini Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Terima Penghargaan Internasional

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kembali menerima penghargaan. Kali ini dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), kelompok pemerhati dan peminat kebijakan internasional dipelopori mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal.

Penghargaan diserahkan di Jakarta, Sabtu (17/9/2016), di sela-sela acara Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) dihadiri banyak tokoh, mulai dari sejumlah menteri, duta besar, akademisi, hingga dunia usaha.

”Bupati Banyuwangi diberi penghargaan dalam hal Oustanding Internationalism in Local Leadership, karena kebijakannya mampu membawa nama Indonesia di luar negeri,” ujar Dino, seperti rilis Surya.co.id, Minggu (18/9/2016).

Ini setelah Banyuwangi berhasil menorehkan prestasi membanggakan bagi dunia pariwisata Indonesia.

Kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu meraih penghargaan Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations World Tourism Organization/UNWTO) dalam ajang 12th UNWTO Awards Forum di Spanyol Januari 2016.

Banyuwangi menyabet UNWTO Awards for Excellence and Innovation in Tourism untuk kategori ”Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola” dengan mengalahkan nominator lainnya dari berbagai negara di dunia.

Ini kali pertama Indonesia mendapat penghargaan di ajang pariwisata tertinggi di dunia tersebut.