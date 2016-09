Disodori Lagu Lawas Maia Estianty, Kata Fatin : Aku Baru Berumur 7 Tahun Saat Itu!

SURYA.co.id | JAKARTA - Fatin Shidqia Lubis (20) akan membawa pecinta musik flash back era tahun 2000an melalui lagu ‘Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu’.

Lagu yang diciptakan Maia Estianty dan dipopulerkan oleh duo Ratu ini pernah menjadi hit pada tahun 2003 dan berhasil membawa grup ini pada puncak ketenaran.

Lagu ini diaransemen ulang dan diproduseri oleh Stephan Santoso, dikemas dalam format akustik dan sentuhan musik era kekinian.

Jawara ajang penggalian bakat X-Factor Indonesia ini mengaku terkejut ketika mendapat tawaran membawakan lagu ini dari Sony Music.

“Aku baru berumur tujuh tahun saat lagu itu dirilis. Dan aku tahu kalau lagu itu banyak diputar di radio-radio. Makanya senang dan merasa tersanjung saat diminta membawakan lagu itu kembali,” ucap Fatin yang kelahiran Jakarta, 30 Juli 1996.

Menurut Fatin, Maia Estianty adalah salah satu musisi yang dia kagumi.

“Senang banget bisa bawain karyanya,” kata penyanyi yang baru saja mendapatkan penghargaan Best Asian New Female Act Award, The Daf Bama Music Award 2016 ini.

Lagu yang resmi dirilis Jumat (16/9) ini adalah single unggulan pertama yang ada pada album berjudul ‘Y2Koustic’ yang akan dirilis Sony Music bulan Oktober 2016.

Album kompilasi ini memiliki konsep mengangkat kembali lagu-lagu di tahun 2000-an yang pernah hit.

Lagu-lagu tersebut diaransemen ulang dengan format akustik dan dibawakan penyanyi-penyanyi muda generasi millennial.

Ada 10 lagu yang ditampilkan, di antaranya dibawakan Isyana Sarasvati, The Overtunes, GAC, dan Rendy Pandugo.